ビックボックスは5月13日、「憧れの趣味部屋」に関する調査結果を発表した。同調査は3月27日〜30日、「趣味部屋を持っている」「趣味部屋を検討している」1,016人を対象に、インターネットで実施した。趣味部屋をどのような用途で使っていますか最初に、趣味部屋をどのような用途で使っているか(まだ趣味部屋を持っていない場合はどのような用途で使いたいか)尋ねた。趣味部屋を持っている人は、「コレクションの展示(フィギュア、