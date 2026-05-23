一条工務店は、「子育てと住まいに関する意識調査2026｣の結果を4月27日に発表した。調査は2026年3月5日〜3月11日の期間、現在子どもと暮らしている男女1277名を対象行なわれた。子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮した点現在の住まいに入居する際、子どもがいたと回答した542名に、子どもと暮らすために、家選びの際に住宅設備で考慮したことはあるか尋ねたところ、1位「食器洗い乾燥機」(25.8%)、2位「対面キッチ