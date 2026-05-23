日本プロ麻雀連盟所属の和久津晶が21日、自身のXを更新し、長年苦楽を共にする同じ連盟選手でMリーグ・TEAM RAIDEN／雷電の“強気のビーナス”こと黒沢咲と写る若かりし頃の写真を公開した。【写真】かわいい！ギャル時代の“セレブ”黒沢咲この日、来月からABEMAで生配信がスタートする「Mリーグ」オフシーズンのオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』への出場が発表された和久津。この大会は、Mリーガー、鳳凰位、最高