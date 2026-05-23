◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第１日▽立大１３―０東大（２３日・神宮）立大が１２安打１３得点の猛攻で東大を圧倒した。打線は２回、１死満塁からこの日リーグ戦初のスタメン起用の２番・伊與田恭佑（２年＝東北）がリーグ戦初安打で初本塁打となる左越えの満塁弾を放ち、５点を先制した。６回には４番・丸山一喜（４年＝大阪桐蔭）がセンターへの３ランを放つなど、攻撃の手を緩めることなく打ち続けた。投げては先発の