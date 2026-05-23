◆パ・リーグ西武４―１（２３日・ベルーナドーム）西武の３年目右腕・上田大河投手（２４）が２３日、待望のプロ初勝利を手にした。先発・佐藤爽の後を受け、２点リードの５回１死二、三塁で登板。先頭の若月は投ゴロに打ち取ったが、続く渡部に右前適時打を浴びた。だが、後続は斬り、同点は許さなかった。大商大から２３年ドラフト２位で入団して３年目でのプロ初勝利に「ありがとうございます！！本当にこの３年間は長