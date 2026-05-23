◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）まさかのプレーに東京ドームの観衆はどよめいた。初回先頭の浅野が、村上の直球を高く打ち上げ左中間の浅い位置へ。遊撃・木浪、中堅・高寺、左翼・立石が落下地点に集まったが、まさかの“お見合い”で、誰も捕球しなかった。打球が落ちると、あわてて高寺が二塁へ送球したが間に合わず。完全に打ち取った当たりだったが、中前二塁打となった。