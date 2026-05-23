◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場１４年のオークス馬ヌーヴォレコルトを母に持つトリニティ（牝３歳、栗東・安田翔伍厩舎、父サートゥルナーリア）は、１５時３８分に東京競馬場に到着した。仲本厩務員は「順調でしたし、一安心です。馬運車の中でも落ち着いていました」と約５時間半の輸送の様子を伝えた。前走の矢車賞を勝ち、偉大な母と同じ舞台にたどり着