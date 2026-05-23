神戸でも活躍したルーカス・ポドルスキが現役引退を発表した元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキが現地時間5月22日、現役引退を発表した。かつてJ1のヴィッセル神戸でも活躍したレジェンドの決断に、ファンからは「日本に来てくれてありがとう」「素晴らしいキャリア」と反響が沸き起こっている。40歳のポドルスキは、2003年にケルンでプロキャリアをスタート。その後はバイエルン・ミュンヘンやアーセナル、インテル、ガラタ