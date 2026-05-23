「アチチ」で知られる郷ひろみの楽曲「GOLDFINGER'99」のオリジナル曲「リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ」で知られる歌手リッキー・マーティンが5月21日、モンテネグロ公演中に発生した騒動を受け、一時ステージを離れる事態となった。観客席付近で催涙ガスが使用され、公演は急きょ中断されたという。 【写真】同性婚→離婚のリッキー・マーティン、代理母出産の子供は今後も共同養育 関係者によ