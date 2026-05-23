記事ポイント静岡県伊東市・松川藤の広場で週末限定の大型ラーメンイベントを開催全国28店舗が4週に分かれて出店し、各陣7店舗が週替わりで登場入場無料、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制 伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会が、静岡県伊東市・松川藤の広場で大型ラーメンイベントを開催します。全国の人気ラーメン店28店舗が4週連続の週末に集まり、温泉街で食べ比べを楽しめるイベントです。 伊東温泉湯けむ