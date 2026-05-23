記事ポイント電子航法研究所が令和8年6月12日に研究発表会を開催特別講演テーマは「データが拓く航空交通の安全と効率」会場参加300名・オンライン参加500名、参加費無料のハイブリッド開催 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の電子航法研究所が、令和8年6月12日（金）に研究発表会を開催します。航空交通システムの安全性・効率性向上に向けた最新の研究成果を発表するイベントで、会場参加とオンライン参加によ