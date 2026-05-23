氷見市の復興支援へ県内ゆかりの作家の作品を集めた展示会が、きょうから富山市で開かれています。「TOYAMA CRAFT FESTA」は、能登半島地震で被災した氷見市の復興支援の一環として初めて開かれたもので、県内にゆかりのあるガラス、陶器、絵画作家22人の作品あわせて140点あまりが展示されています。このうち、南砺市の陶芸作家、森 つくしさんは、父が能登半島地震で被災したこともあり出品しました。森さんは、滋賀県信楽町の赤