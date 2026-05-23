◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル62キロ級で、24年パリ五輪王者の元木咲良（育英大助手）が決勝進出を逃した。昨年12月の全日本選手権でも準優勝にとどまっており、9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）での代表入りの可能性が消滅。試合後は時折涙をこぼしながら、「気持ち、体の調子、技術、全部含めて今の自分の実力