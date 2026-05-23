〈《ネガキャン動画の証拠》高市事務所の木下剛志秘書から動画作成者・松井健氏に送られた「67通のメッセージ」〉から続く「週刊文春」が3週連続で報じている高市早苗陣営の「ネガキャン動画」問題。昨年10月の自民党総裁選、そして今年2月の衆院選で高市陣営は、ライバル候補や野党を中傷する動画を作成し、陣営の関与を隠してSNSで拡散していたのだ。【画像】「皆さんに知らしめてやって下さい」とメッセージを送っていた高市氏