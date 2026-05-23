自民党はきょう、富山市で定期大会を開き、今後の選挙での必勝に向け、結束を誓いました。大会の冒頭、橘慶一郎会長は、去年夏の参議院選挙で公認候補が敗れたことをわびたうえで、今年2月の衆議院選挙で県関係の5人が当選したことに感謝を述べました。橘慶一郎会長「この1年間のいろんなことの反省をもとに改めて、しっかりと地に足の着いた活動を続けていきたい」また大会には、無断架空の党員登録問題で党の公式行事に参加でき