第2日、通算8アンダーで首位に立った入谷響＝袖ケ浦CC袖ケ浦ブリヂストン・レディース第2日（23日・千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦＝6732ヤード、パー72）昨年6月以来の通算2勝目を狙う20歳の入谷響が、4位から出て6バーディー、1ボギーの67と伸ばし、通算8アンダーの136で首位に立った。初日トップの菅楓華は70で回り、69だった小林光希とともに2打差の2位。申ジエ（韓国）と吉田鈴が4位につけ、前週優勝の桑木志帆は6位、昨年覇者の佐