【ワシントン＝向井ゆう子】米上院の超党派議員らは２２日、台湾への支持を再確認する決議案を提出した。トランプ大統領は先の米中首脳会談後、台湾への武器売却は「交渉材料」と述べるなどして台湾は動揺している。決議案には、議会の台湾支持が揺らいでいないことを示す狙いがある。決議案は、米国内法「台湾関係法」、米中の間の三つのコミュニケ（共同声明）、レーガン政権時に台湾に伝えた「六つの保証」が、米国の対台湾