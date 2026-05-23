◇セ・リーグヤクルト6―0DeNA（2026年5月23日横浜）ヤクルトは初回表に挙げた6点のみでDeNA相手に無失点勝利を収めた。初回2死から3番・内山の右翼への二塁打を皮切りに3者連続安打。6番・増田が四球で出塁すると、さらに3者連続の適時打で一挙6得点を挙げた。打者一巡6安打の猛攻でDeNA先発・入江に、初回としては史上最多タイの60球を投げさせKOした。その後の得点はなかったものの、高梨、丸山翔、広沢の完封リレ