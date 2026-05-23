声優の野村麻衣子（Vocal）と広瀬ゆうき（Bass,Vocal）、様々なアーティストのサポートメンバーとしても活躍し、ガールズバンドEast Of Eden のメンバーとしても活動するMIZUKI（Drums）の3人からなる次世代型ハイブリッドガールズロックバンドLonesome_Blue（通称：ロンブル）が5月22日（金）、東京の浅草花劇場にて『Lonesome_Blue ONE-MAN LIVE 2026 -THE NEXT RISE-』を開催した。ロンブルにとって、昨年12月の関東ライブハウ