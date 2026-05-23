山口県周南市で県内の地酒が飲み放題で楽しめるイベントが開かれ、多くの日本酒ファンが訪れました。今年で10回目となる「しゅうなん地酒横丁」。JR徳山駅近くの銀座通りを歩行者天国にして開催しています。会場には県内22の酒蔵の日本酒が集められ、参加者はチケットを購入すれば飲み放題で楽しむことができます。（参加者は）『あ～おいしい♪』『（お昼から飲んで）ちょっと罪悪感ありますけどね』お目当ての銘柄に加え、