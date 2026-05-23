戦時中の水没事故で183人が亡くなった山口県宇部市の旧長生炭鉱。遺骨の収容と返還を目指す団体は、新たに、排気筒の補修などに取り組む方針を決めました。「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」は、去年11月に一般社団法人に移行後、初の定期総会を開きました。会は2024年から潜水調査を行い、人の頭蓋骨などを収容。しかし2月、台湾から参加していたダイバーが潜水中に死亡する事故があり、1年間、潜水調査の自粛を決めてい