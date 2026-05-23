言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、伝統的な遊びを支えるおなじみの道具、日頃の疲れが表れやすい体の一部分、そして言葉を覚え始めた時期ならではのほほ笑ましい表現という、バラエティーに富んだ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いとか□□