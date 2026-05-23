俳優の内田理央さんは5月22日、自身のInstagramを更新。韓国アイドル風メイク姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】内田理央、韓国アイドル風メイク姿に反響！「世界一きれい」内田さんは「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました すごくない!? 自分じゃないみたい！」とつづり、3枚の写真を投稿。韓国アイドル風のメイク姿を披露しました。透明感のある肌が際立ち、美しい印象です。普段とはひと味違う雰囲気に思わずドキ