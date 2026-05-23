昨春にはドジャースとの強化試合で、サイ・ヤング賞投手のスネルから特大アーチを放った佐藤(C)Getty Imagesまさに黄金期を迎える阪神の主砲に熱視線が注がれている。開幕から約2か月が過ぎようとしているプロ野球にあって、傑出した活躍を見せ続けているのが、阪神の佐藤輝明だ。昨季にいずれもキャリアハイとなる打率.277、40本塁打、102打点を叩き出した27歳は、今季も豪打を放つ。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧