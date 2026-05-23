大相撲夏場所14日目、22日に勝ち越しを決め、そのままの勢いで勝ち星を重ねたい金沢市出身の十両「炎鵬」は十両8枚目・白熊と対戦しました。左を差し、肩透かしで、相手を崩そうとした炎鵬でしたが、白熊の、のどわに耐え切れず、押し倒しで敗れました。8勝6敗で、24日の千秋楽を迎えます。前頭15枚目、津幡町出身の欧勝海は、若元春に寄り倒しで敗れ、4勝10敗。十両7枚目・七尾市出身の輝も佐田の海に寄り切りで敗れ、5勝9敗とし