◇パ・リーグオリックス1―4西武（2026年5月23日ベルーナドーム）首位攻防戦第2ラウンドに敗れたオリックスだが、2年ぶりの1軍昇格即、プロ初の4番スタメンに抜擢された21歳の内藤の奮闘が収穫になった。4回1死一塁で迎えた第2打席。1―2と追い込まれながら佐藤爽の124キロチェンジアップを左手一本で運び、左翼の頭上を破った。「泳いでもあれぐらい飛ぶ、というのは自分の中で自信ついたんで。それが継続してやりた