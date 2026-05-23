■全国の24日の天気日本海に低気圧が発生し、北日本に近づくでしょう。梅雨前線は、沖縄・奄美付近に停滞する見込みです。西日本は晴れ間が出ますが、東日本や北日本は、雲が多いでしょう。北陸は、朝にかけて雨が降り、東北の日本海側は朝から雨の所が多くなりそうです。北海道も、午後は傘の出番となるでしょう。沖縄は、梅雨空が続きそうです。朝の気温は23日より高い所が多く、北日本の冷え込みは緩みそうです。日中は、西日本