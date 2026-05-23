5人組ダンスボーカルユニット・M!LKの展示会『のぞいてみるく？展』（東急プラザ原宿「ハラカド」 MAZEで24日まで開催）が23日、公式サイトで注意喚起を行った。【写真】「心よりお願い」M!LK『のぞいてみるく？展』で注意喚起「『のぞいてみるく？展』に関するお願い」と題し、「現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷