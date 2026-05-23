5月26日にボートレース浜名湖で開幕する「SGボートレースオールスター」のイベントゲストが話題になっている。【写真】懐かしすぎる！'89年、デビュー前のSMAPには当時15歳の森且行の姿もジーコが起用された理由は《謎メンバー》5月21日、あるXユーザーがこう投稿。添えられていた画像には、サッカー元日本代表監督のジーコやピエール瀧、オートレーサーで元SMAPの森且行、トレンディエンジェル、演歌歌手の徳永ゆうき、元大阪