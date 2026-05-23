悪性腫瘍で余命宣告を受けて過酷な闘病生活を送る夫が、妻の不倫相手と直接対峙。しかし、相手は夫の態度を見るやいなや、“夜の営み”に触れてマウントを取る挑発行為に出た。【映像】暴露された美月（桜井日奈子）の枕営業シーン5月22日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約