漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が主催するフェス「おしゃべり大好き。感謝祭しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」が23日、大阪城音楽堂で行われ、歌のゲストとしてサンプラザ中野くん（65）が登場した。「お招きいただいて、ありがとうございます！おかげさまで爆風スランプはデビューから42周年を迎えることができました。そして、なんと35年ぶりに武道館コンサートを行います。8月11日です！」と一気