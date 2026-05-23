「巨人−阪神」（２３日、東京ドーム）阪神の森下翔太外野手が死球を受けて悲鳴を挙げた。初回２死。１ボールからウィットリーの２球目、カットボールが内角高めへ抜けた。続く３球目の１４４キロが左肘付近に直撃すると「うわー」と声をあげ、捕手・大城を凝視して不穏なムードが漂った。森下は４５試合目の出場で、リーグ最多５個目の死球となった。