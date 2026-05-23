女優の細川直美が22日、自身のアメブロを更新。5月としては異例の冷え込みとなった一日の様子を振り返り、体調管理への警戒感と、手際よく用意した品数豊富な手料理を公開した。【映像】細川直美、夫・葛山信吾との仲睦まじい2ショット細川は「今日は一日気温が上がらず 寒かったですね〜」と切り出し、衣替えで一度は片付けた長袖を引っ張り出す羽目になった世間の状況に共感。「私も、何だか風邪をひきそう…」と体の異変を