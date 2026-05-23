中国を訪問している堀井外務副大臣は23日、記者団の取材に対し、中国の王文濤商務相と前夜に立ち話をしたと明らかにした。堀井氏は、中国の蘇州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の貿易相会合に出席していた。堀井氏によると、22日の歓迎夕食会後、王商務相と立ち話を行い、「上海での邦人負傷事案を受けて、邦人の安全確保を含めた適切な対応を求めた」としている。同会合に出席した赤沢経産相は別の機会に立ち話をした