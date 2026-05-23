歌手でタレントの中川翔子（41）が23日までに、Xを更新。94年に急性骨髄性白血病で32歳で亡くなった父、歌手で俳優の中川勝彦さんが孫たちを抱いている生成AI画像を披露した。中川は「もし勝彦じいじが双子を抱っこしたらってチャッピー（ChatGPT）にたのんだよ双子が似てなくなった」とAIによって生成した画像を公開。勝彦さんが中川の息子たちを両手に抱いたスリーショットだ。当該ポストに対して、「いい時代になったな〜」「