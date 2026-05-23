【漫画】本編を読む『ギャル技師ちゃんのやべぇ日常 放射線技師のかわいくないお仕事』（からばく社/KADOKAWA）は、病院で働く放射線技師の日常を、ギャルマインド全開の主人公を通して描いたお仕事コミックエッセイである。SNSで注目を集めたものを書籍化した本作は、専門職ならではの知識と医療現場の慌ただしい様子に、絶妙なバランスで笑いを詰め込んだ一冊だ。舞台は、とある町にある「アゲアゲ中央病院」。そこでレントゲ