充実した老後をすごすには何が必要か。フォトジャーナリストの乾祐綺氏は「ポルトガルでは日本と同じく高齢化を課題としながらも、町の高齢女性が活性化している。彼女たちが才能を開花させる施設がある」という――。※本稿は、乾祐綺『西の果てで見つけた ポルトガル人のほどよい生きかた』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。■可能性に満ちあふれた高齢女性たちリスボンの街を歩いていると、そこ