世界最高峰のモータースポーツ「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」が愛知と岐阜で開催されるのを前に23日、ヒサヤオオドオリパークで応援フェスが開かれました。ラリーカーの展示や、実際のコースを体感できる運転シミュレーターなどが設けられたほか、地元・愛知県長久手市出身でトヨタの勝田貴元選手がトークショーで意気込みを語りま