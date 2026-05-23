優勝トロフィーも、優勝賞金100万ドル（約15億円）も、北朝鮮の「ネゴヒャン女子サッカー団」の手に渡った。韓国で行われた決勝戦で、ネゴヒャンは日本の東京ヴェルディ・ベレーザを破り、アジアの頂点に立った。だが、試合会場の雰囲気は最後まで後味の悪さを残した。【画像】「北朝鮮はヤクザ？」日本相手に暴力プレーネゴヒャンは5月23日午後、水原総合運動場で行われた2025-2026アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリ