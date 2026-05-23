【モデルプレス＝2026/05/23】5月23日、都内にてアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』が開催された。オレンジカーペットには、セレブリティや音楽ゲストなどがドレスアップ姿で登場した。【写真】33歳国民的女優、シースルドレスから美脚輝く◆国内外ゲストがドレスアップで集結授賞式前に行われたオレンジカーペットには、本アワードでプレゼンターを務める女優の有村架純、西野七瀬、齋藤飛鳥らがドレスや着物姿