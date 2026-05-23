◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）広島が逆転勝ちで、借金を７に減らした。今季の土曜日は引き分けを含め６連敗だったが、３月２８日・中日戦（マツダ）以来の白星だった。先発・森下は６回３失点で３勝目を挙げた。２回までに３失点したが、３回以降は修正した。対中日戦は２４年８月２７日（バンテリンＤ）から９戦９敗だったが、雪辱を果たした。７回は高、８回はハーンが無失点。９回の森