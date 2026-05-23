◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は１１２位で出て７８と落とし、通算１２オーバーの１１４位で予選落ちした。１３番パー４で衝撃の「＋６」をたたいた。ティーショットを２度左に曲げ、ＯＢを連発。第５打で右ラフ、第６打をグリーン奥に運び