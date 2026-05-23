◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場デビューから２戦２勝で大一番に挑むアンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）は１６時１０分に到着。初の関東圏への輸送となったが、田中助手が「相当おとなしかったよ」と話すように一切影響なく元気な姿を見せた。前走はマイナス１０キロでの出走。同助手は「装鞍所でも明らかに細かったからね