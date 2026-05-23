◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が今季初安打を放った。「１番・中堅」で先発出場。初回先頭の第１打席でカウント１―１から先発・村上の１４４キロ直球を振り抜き、打球は遊撃後方に高く上がった。しかし遊撃手、左翼手、中堅手がお見合いし白球は３人の真ん中にポトリと落ち、浅野は二塁に到達。幸運な一打となった。今季の浅野はキャンプは２軍スタート。２月５日、