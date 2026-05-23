６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯、日本テレビ系の中継スペシャルナビゲーターに就任した俳優の竹内涼真が、２３日に同局系で放送された「サッカーＷ杯まもなく開幕！竹内涼真×最強日本代表に密着！」で、ナレーションをつとめた。５歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京Ｖのユースチームに所属しセンターバックとしてプレーした竹内。ファンの間でも、竹内のサッカー好きは知られていて、