◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）阪神・森下翔太外野手が、初回２死で迎えた１打席目に死球を受けた。身をよじりながらよけようと試みたが、巨人先発・ウィットリーの１４４キロカットボールが左腕に直撃。一瞬、苦悶（くもん）の表情浮かべたが、治療などは受けずにそのまま一塁へ。１回裏に右翼の守備についた。