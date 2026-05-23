ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜 デビュー35周年を迎えた今年2月10日に開催が発表されたZARDアコースティックライブ公演の会場、日程、バンドメンバーなどの詳細が発表された。会場はビルボードライブ大阪、東京。“永遠のスタンダード・ナンバー”として多くの人々に愛され続けるZARDの名曲群が、坂井泉水の歌声、映像と生バンドの演奏によって今年もビルボードライブでよみがえる。2度の無観客公演