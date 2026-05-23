◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）と、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の３敗同士の対戦は、若隆景が押し出し、伯乃富士（伊勢ケ浜）に敗れた大関・霧島（音羽山）と首位に並んだ。初顔の一番で、頭から低く当たり、懐に入ると、一気に勝負をつけ、２０２２年春場所以来の優勝を目指すことになった。三役復帰の場所でこれで１１勝。大関昇進の起点作りに成功。さらに勝利を重ね、千秋楽に