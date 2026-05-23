◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場フローラＳ２着のエンネ（牝３歳、美浦・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は、１５時３７分に決戦の地へたどり着いた。東京への輸送は２戦連続で、富岡助手も「全然問題なく輸送できました」と納得の表情を浮かべた。デビュー戦で最後方からごぼう抜きすると、２戦目の前走でも上がり最速タイの３２秒８をマーク。ポテンシャルの高さ