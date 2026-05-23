アユ釣りが解禁された静岡市清水区の興津川では今年からルアーの使用も可能となり多くの釣り人で賑わっています。静岡市清水区の興津川では、今年もアユ釣りが解禁され、シーズン到来を待ちわびた多くの釣り人が集まりました。アユ釣りは生きたアユをおとりとして使う友釣りが主流ですが、興津川では今年から手軽にアユ釣りが楽しめるルアーの使用が可能となりました。（興津川漁協小林洋二 組合長）「（アユ